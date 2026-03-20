Live TMW Roma, Gasperini: "Siamo stati superiori al Bologna, gara buttata per errori grossolani"

In questi minuti, Gian Piero Gasperini è atteso nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match tra la sua Roma e il Bologna. Diretta testuale a cura di TMW.

23.40 - A breve la conferenza stampa di Gasperini.

00.25 - Inizia la conferenza stampa.

Come si spiega gli errori in difesa? I fischi della curva?

"I fischi sono dettati dall'eliminazione, è così. Non sono per la prestazione, anche se la gara è stata condizionata da errori grossolani dato che per il resto la squadra ha fatto vedere anche il meglio di sé. Poi il risultato determina tutto".

Ci spiega le scelte tattiche iniziali?

"Sono soddisfatti di quanto fatto inizialmente, poi su una mezza trattenuta abbiamo preso gol da Rowe. La prestazione è stata però di livello, è stata una gara molto simile a quella di campionato anche se lì avevamo Soulé e Ferguson. La prestazione è stata buona, ma rovinata dal risultato".

La squadra ha la forza di andare avanti?

"Si deve assolutamente riportare l'attenzione al campionato. Questa squadra ha fatto un percorso positivo fino a questa settimana: all'andata avevamo fatto un buon risultato, oggi invece siamo stato superiori in tanti aspetti ma abbiamo buttato via la gara. Loro ne hanno approfittato ed è giusto così. Il percorso fatto in questi mesi merita di essere finito al meglio".

Solo due vittorie da gennaio: gli scarsi risultati recenti da cosa sono dettati? Koné come sta?

"Vedremo, probabilmente è un guaio muscolare. I risultati dicono questo, in mezzo alle ultime partite ci sono una serie di prestazioni notevoli con episodi non felici. Credo che nelle ultime nove partite ce ne sono alcune molto buone".

00.33 - Termina la conferenza stampa.