Roma, Gasperini spinge il ritorno di Totti in società: in programma un nuovo incontro

Mentre la Roma continua a programmare il futuro tra mercato e organizzazione societaria, torna a far parlare di sé una questione che da anni accende la passione dei tifosi giallorossi: il possibile rientro di Francesco Totti nel club. Nelle ultime settimane la situazione avrebbe registrato nuovi sviluppi dopo una lunga fase di stallo. In passato il ritorno dell'ex numero 10 sembrava vicino, ma col passare dei mesi l'ipotesi si era progressivamente raffreddata. Anche l'idea di affidargli un ruolo da ambasciatore in occasione delle celebrazioni per il Centenario non aveva portato a un accordo.

Adesso, però, lo scenario potrebbe essere diverso. A spingere per il coinvolgimento di Totti sarebbe stato direttamente Gian Piero Gasperini. Il tecnico giallorosso vedrebbe con favore l'ingresso della storica bandiera romanista all'interno del nuovo corso del club, preferibilmente con mansioni operative e non soltanto rappresentative. La prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva. Sul tavolo ci sarebbe infatti la possibilità di un nuovo incontro tra le parti per capire se esistano le condizioni per arrivare a un'intesa definitiva. Molto dipenderà anche dal ruolo che verrà proposto e dagli aspetti economici dell'operazione.

La prima offerta presentata dalla proprietà, infatti, non aveva convinto Totti. Il compenso ipotizzato, intorno ai 600 mila euro annui, sarebbe stato ritenuto insufficiente dall'ex capitano, che immaginava cifre sensibilmente superiori. Per questo motivo, se davvero si vorrà arrivare alla fumata bianca, servirà una proposta differente rispetto a quella avanzata nei mesi scorsi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.