Live TMW Roma, Ghilardi: "Contenti di essere tornati alla vittoria senza subire gol

Al termine di Roma-Lecce, è il giallorosso Ghilardi a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

20.50 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa vi siete detti dopo giovedì?

"Nulla di speciale, dovevamo riunirci. Siamo un grande gruppo, la prestazione c'è sempre stata anche se i risultati sono mancati. Siamo contenti di essere tornati alla vittoria, soprattutto senza aver subito gol".

Quanto è importante non subire gol?

"Molto, la fase difensiva è fondamentale: da lì inizia l'azione per andare a segnare. Non è una cosa che riguarda solo i difensori, ma tutta la squadra. Oggi abbiamo lavorato bene e penso si sia visto".

Dove ti trovi meglio a giocare? Come avete festeggiato il gol di Vaz?

"Siamo contenti, ci ha fatto vincere. Si tratta di un ragazzo molto umile e con tanta qualità, penso si sia visto ultimamente quando chiamato in causa. Sulla posizione, nessuna preferenza: mi basta giocare".

20.50 - Termina la conferenza stampa