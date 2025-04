Roma, Ghisolfi a San Siro per Inter-Bayern: si lavora per Zalewski e... Pellegrini

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, era presente a San Siro durante Inter-Bayern Monaco e non solo perché tra il prossimo sabato i nerazzurri sfideranno proprio i giallorossi a San Siro, ma anche per altri motivi. Secondo quanto riportato da Il Romanista, il dirigente, seduto a fianco di Lilian Thuram, era al Meazza per occuparsi di due vicende di mercato.

Le due società infatti stanno lavorando per far sì che Nicola Zalewski prosegue anche dopo questa stagione la sua avventura a Milano. Il prestito del polacco è costato al club di Viale della Liberazione 600mila euro fino a questo momento, con il diritto di riscatto che è stato fissato a 6 milioni, da versare tra poco più di 2 mesi. Le parti hanno sottoscritto un gentleman agreement per far sì che l'acquisto dell'esterno diventi definitivo in estate. Da quando è arrivato all'Inter, Zalewski ha totalizzato 211 minuti sul terreno di gioco, suddivisi in 8 partite, di cui una in Champions League, 6 in Serie A e una in Coppa Italia, fornendo un assist al debutto nel derby pareggiato 1-1 contro il Milan.

A questo affare si può legare anche il trasferimento di Lorenzo Pellegrini nel capoluogo lombardo, visto che il contratto del centrocampista scadrà nel 2026 e non ci sono incontri in agenda fissati per il rinnovo. L'italiano condivide l'agente con Zalewski e la pista Inter può scaldarsi, visto che Marotta potrebbe puntarci per una cifra congrua. Su di lui anche il Napoli.