Live TMW Roma, Hermoso: "Era importante vincere oggi. Da ora sei finali"

Al termine di Roma-Pisa, è il giallorosso Hermoso a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.50 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto credete al quarto posto?

"Come ha detto il mister, era importante vincere. Dalla prossima settimana avremo tante sfide importanti che marcheranno la linea di quello che possiamo fare: saranno sei finali".

Come hai vissuto questo ultimo periodo?

"Ho avuto un momento in cui, avere una lesione ti richiede più tempo del solito. Volevo aiutare la squadra, questo era l'importante per me. Quando hai una lesione e giochi sul dolore, ne subisci un'altra: questo è quello che è successo".

Ultimamente, avete subito più gol. Perché?

"Credo che nella prima parte di stagione siamo stati molto bravi, ultimamente abbiamo avuto invece tante assenze. Queste rotazioni mancate sono state decisive, speriamo in alcuni pronti rientri. Ci servono per raggiungere l'obiettivo".

Chi temete di più per il quarto posto?

"Tutti, se stanno lì è perché c'è un motivo. Chiaro che conosciamo la storia della Juventus, mentre il Como sta facendo un'ottima stagione oltre che un ottimo gioco. Sono squadre importanti e a volte la differenza di pressione può favorire il Como".

23.55 - Termina la conferenza stampa.