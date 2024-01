Roma, Huijsen non basta: tutto su Soyuncu in difesa. Ma prima serve una cessione

L'arrivo di Huijsen non ha risolto tutti i problemi della difesa di Mourinho e, quindi, Tiago Pinto è ancora alla ricerca di un nuovo difensore da regalare allo Special One. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il prescelto per rinforzare la retroguardia giallorossa è il turco Caglar Soyuncu, che potrebbe arrivare in prestito dall'Atletico Madrid.

Come noto, però, prima di chiudere per Soyuncu, la Roma deve necessariamente cedere un giocatore in quanto non ha più posto nella lista dei 25 giocatori iscritti al campionato e non può tesserare giocatori over 22. Il club giallorosso sta quindi lavorando alle uscite, per poter poi finalizzare l'arrivo dell'ex Leicester. Gli indiziati a lasciare la Capitale sono due: Renato Sanches e Spinazzola. Per il primo la situazione potrebbe sbloccarsi la prossima settimana (leggi QUI i dettagli), mentre per il secondo continua a esserci interesse dall'Arabia.