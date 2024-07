Ufficiale Soyuncu da Mou: accordo con l'Atletico Madrid, resta al Fenerbahce a titolo definitivo

Accordo trovato e ufficialità arrivata: Caglar Soyuncu lascia l'Atletico Madrid e vola in Turchia, diventando un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il difensore ritorna così in Patria, allettato dalla prospettiva di essere allenato da un allenatore come José Mourinho.

A renderlo noto è lo stesso club iberico, con un comunicato apparso poco fa sul proprio sito: "Söyüncü al Fenerbahçe a titolo definitivo" - si legge nella nota - "il difensore centrale è passato alla squadra turca, dove era in prestito da gennaio di quest'anno. Ieri, 30 giugno, l'Atletico ed il Fenerbahçe hanno raggiunto un accordo che vedrà Çağlar Söyüncü approdare a titolo definitivo alla squadra turca. A nome dell'Atlético de Madrid, vorremmo ringraziare Çağlar Söyüncü per il duro lavoro svolto durante la sua permanenza al Club e gli auguriamo tutto il meglio per la sua futura carriera".