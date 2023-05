Roma, il futuro di Dybala è legato a quello di Mourinho: a fine stagione summit con Antun

Il futuro di Paulo Dybala è intrinsecamente legato a quello di José Mourinho. Come riporta il Corriere dello Sport, l'agente dell'argentino Jorge Antun è rientrato in patria senza aver incontrato la Roma e solamente a fine stagione si riunirà quindi con la dirigenza giallorossa per fare il punto sul suo assistito, anche dal punto di vista contrattuale. Perché un conto - aggiunge il quotidiano - è essere allenato da Mou, un altro se arriva un nuovo allenatore.