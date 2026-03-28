Roma, il minutaggio della rosa: Svilar regna, Malen punta Ferguson e Pisilli cresce

Arrivati alla trentesima giornata di campionato, la Roma di Gian Piero Gasperini ha ormai delineato in modo chiaro le proprie gerarchie interne. I minutaggi, a questo punto della stagione, raccontano molto più delle semplici scelte iniziali: mostrano i fedelissimi del tecnico, i giocatori cresciuti nel corso dell’anno e chi, invece, ha trovato meno spazio nelle rotazioni. Analizziamo nel dettaglio l’impiego dell’intera rosa giallorossa.

In cima alla lista c’è Svilar, autentico stakanovista della stagione con 3.630 minuti e 41 presenze su 42. Subito dietro il blocco dei fedelissimi: Mancini (3.163’), Cristante (3.051’) e Celik (2.989’), mentre Ndicka, leggermente più staccato (2.903’), ha pagato la partenza per la Coppa d’Africa tra dicembre e gennaio.

Impatto positivo per Wesley nella prima stagione in giallorosso, da subito protagonista con 2.749 minuti. Centrali per Gasperini anche Koné (2.601’) e Soulé (2.308’), nonostante i problemi fisici che li hanno recentemente tenuti lontano dal campo. Al di sotto della soglia dei 2.000 minuti troviamo Hermoso (1970’) e Pellegrini (1.854’), mentre inseguono i più staccati El Aynaoui (1.362’) e Pisilli (1.359’). Proprio quest’ultimo rappresenta uno dei segnali più incoraggianti: a novembre aveva collezionato appena 63 minuti in campo.

Discorso a parte per Paulo Dybala, fermo a 1.295 minuti a causa dei continui problemi fisici. Nonostante ciò, la Joya ha trovato più continuità rispetto a Ghilardi (1.242’) e Rensch (1.209’). Appena sopra la soglia dei 1.000 minuti troviamo Ferguson (1.078’), Malen (1.013’) e Tsimikas (1.006’): l’attaccante irlandese ha però concluso anzitempo la propria stagione, mentre l’olandese - arrivato appena due mesi fa - è già a ridosso del compagno e pronto a superarlo a breve, confermando un impatto immediato e un ruolo da assoluto protagonista nella squadra.

Sotto i 1.000 minuti figurano Stephan El Shaarawy (845’), Jan Ziolkowski (691’), Artem Dovbyk (625’) e Angelino (414’). A questi si aggiungono i giocatori con minutaggio più contenuto come Robinho Vaz (240’), Bryan Zaragoza (191’) e Lorenzo Venturino (148’), tutti arrivati nel mercato di gennaio. Impiego sporadico, invece, per Gollini (90’), Arena (31’) e Della Rocca (24’).

Nota a margine per chi ha lasciato la Roma a metà stagione: Baldanzi (383’), Bailey (317’) e Romano (6’) hanno interrotto il proprio minutaggio parziale. Chiudono infine i calciatori ancora a zero minuti stagionali: i giovanissimi De Marzi, Zelezny, Lulli, Mirra, Bah, Marcaccini e Morucci, convocati ma ancora mai utilizzati da Gasperini.