Roma, individuale per El Shaarawy, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo

Nuovo allenamento a Trigoria per la Roma di Paulo Fonseca, in vista della sfida di Europa League contro l'Ajax in programma per giovedì. El Shaarawy, Kumbulla, Mkhitaryan, Smalling e Zaniolo hanno lavorato individualmente e nessuno di loro sarà a disposizione del tecnico portoghese per la sfida contro gli olandesi valida per l'andata dei quarti di finale.