Roma, intreccio col Napoli per far partire Dzeko: prima dell'ok serve il sì di Milik

La Roma vuole arrivare al confronto con Edin Dzeko con le idee chiare, sapendo se sarà possibile o meno puntare a Arkadiusz Milik come sostituto. I giallorossi sono pronti a mettere sul piatto Riccardi e Under, con le valutazioni dei giocatori che potrebbero permettere ai due club di migliorare i bilanci. La cessione del capitano permetterebbe alla società di Friedkin di incassare dei soldi che altrimenti non vedrebbe più vista l'età e il contratto dell'attaccante, in più risparmierebbe circa 28 milioni lordi per l'ingaggio dei prossimi due anni. Un bel risparmio rispetto ai conti da fare per portare il polacco azzurro alla corte di Fonseca. Se tutte le caselle dovessero combaciare, Dzeko finirebbe alla corte di Pirlo con Milik pronto per ripartire dalla capitale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.