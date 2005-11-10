Non solo Roma e Juve, anche la Fiorentina si muove per Ruggeri: primo sondaggio esplorativo

C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Matteo Ruggeri. Come riporta Sky Sport, i viola hanno effettuato un sondaggio per il laterale dell'Atletico Madrid, trovando però una chiusura almeno per adesso. "È chiaro che c’è il mercato e potrebbe succedere di tutto, perché le richieste non mancano. Le ha sia in Italia che all’estero, però oggi non c’è nulla di concreto", ha spiegato pochi giorni fa l'agente di Ruggeri, Manuel Montipò.

Sull'ex Atalanta, che in questa stagione ha collezionato 47 partite fornendo 7 assist tra campionato, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa spagnola, ci sono anche Roma e Juventus, ma lo stesso giocatore - riporta la medesima emittente - al momento vorrebbe restare a Madrid.