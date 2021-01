Roma ko nel derby, Ambrosini: "Problema di personalità. Quando imbarca acqua non reagisce"

Ai microfoni di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato della Roma dopo la sconfitta per 3-0 nel derby contro la Lazio: "Il problema è anche di personalità, il valore tecnico rimane ma di fronte alle difficoltà la risposta non c'è stata. Quando i giallorossi imbarcano acqua non reagiscono, con Atalanta e Napoli è andata allo stesso modo, solo con il Milan hanno reagito. Con le piccole non ha problemi, ma con le grandi ce ne sono molti".