Roma, Kumbulla dopo l'infortunio: "Stagione finita nel peggiore dei modi. Dura trovare le parole"

Il difensore della Roma Marash Kumbulla ha affidato ai social il proprio pensiero dopo la lesione al legamento del ginocchio delle scorse ore: "Difficile trovare parole per descrivere la situazione in cui mi trovo. La stagione non è andata come avrei desiderato ed è finita nel peggiore modo possibile per un atleta. Sono molto deluso e mi servirà del tempo per guarire e per potere tornare a giocare. Sfrutterò questo tempo per tornare ancora più forte e per cambiare le cose, ve lo assicuro. Grazie a tutti per i messaggi e in bocca al lupo ai miei compagni e a tutta la Roma per il resto della stagione. Non è ancora finita. Daje Roma!".