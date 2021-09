Roma, Kumbulla nemmeno in panchina contro il Sassuolo per una gastroenterite

Non è nemmeno in panchina Marash Kumbulla nella Roma in campo in questi minuti all'Olimpico: il centrale ex Verona non è a disposizione di Mourinho per via di una gastroenterite. Fuori anche il giovane Bove: in questo caso si tratta di una semplice scelta tecnica dello Special One.