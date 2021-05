Roma, Kumbulla: "Non vedo rischi, vogliamo i tre punti per arrivare all'Europa"

Il difensore giallorosso Marash Kumbulla ha rilasciato un breve commento ai microfoni di Sky Sport prima dell'inizio della gara contro lo Spezia, in cui la Roma si giocherà la qualificazione alla Conference League: "Non vedo rischi, vedo solo una partita in cui vogliamo portare a casa i tre punti per cercare di arrivare all'Europa".