Roma, l'Arsenal pronto a blindare Xhaka: i Gunners offriranno un nuovo contratto allo svizzero

Granit Xhaka è destinato a restare all'Arsenal e non solo. Il centrocampista svizzero, oggetto del desiderio della Roma, secondo il Daily Star sarà ricompensato per la sua fedeltà con un nuovo contratto comprensivo di aumento salariale e un ruolo di primo piano nella squadra. Possibile un nuovo accordo fino al 2025.