Roma, l'ex Boniek: "Gasperini? A me piace molto, per il futuro non vedo cambiamenti"

Zbigniew Boniek, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato - tra i tanti temi toccati - di Gian Piero Gasperini: "A me lui piace molto. La Roma con Gasperini sta giocando un calcio diverso rispetto a quello di Ranieri. Non dico migliore o peggiore, ma diverso. Mi dicono che abbia un carattere difficile, non ho elementi per dirlo. La differenza la fanno sempre i giocatori. L’allenatore non vince o perde le partite, è importante per il gioco, per dare informazioni alla squadra, per come la mette in campo. Penso che la Roma abbia pagato il contraccolpo del 3-3 con la Juve, avesse chiuso sul 3-1 avrebbe preso altri 6/7 punti. E non staremmo qui a parlare di polemiche".

Visti gli ultimi screzi con Ranieri e anche il calo recente nei risultati, la sua posizione non appare così sicura: "Per me è lui l’allenatore della Roma - afferma Boniek -, non ho sentori di cambiamenti. Il club ha anche il suo staff dirigenziale che decide quello che è di sua competenza".

Riguardo a cosa servirebbe sul mercato per rinforzare la squadra, infine, dice: "Non si può dire ora se servono due difensori o due centrocampisti. È una questione di responsabilità, il club e il tecnico ne riparleranno a fine stagione".