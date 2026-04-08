Boniek: "Il gol di Gatti ha cambiato qualcosa nella Roma. Manca un campione"

Zbigniew Boniek, grande ex trequartista della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo, nella quale si è concentrato sul momento complicato che sta vivendo la squadra giallorossa, ammettendo che, qualora fosse arrivato il successo contro la Juventus, probabilmente ora la situazione sarebbe diversa: "Il gol di Gatti, arrivato quando ormai la partita sembrava finita, ha cambiato qualcosa nella testa dei calciatori".

Boniek si è poi concentrato su quello che manca alla Roma per fare il salto di qualità e da subito ha individuato che in rosa non c'è un campione, eccezion fatta per Dybala, che però è troppo spesso out per infortunio: "Si sapeva che sarebbe stato così quando è stato acquistato... Credo, comunque, che se fosse stato integro, non lo avremmo mai visto giocare nella Roma".