Roma, l’Olimpico non è più un fattore: metà delle sconfitte arriva in casa

La Roma saluta l’Europa League. I giallorossi interrompono la propria corsa europea agli ottavi di finale, arrendendosi al Bologna di Vincenzo Italiano in un 3-4 da thriller. Sotto nel punteggio, i capitolini trovano il pareggio, poi incassano altri due gol, ma riescono ancora una volta a riportare la gara in equilibrio entro i 90 minuti. Nei tempi supplementari, però, è Cambiaghi a spegnere definitivamente le speranze di rimonta.

La squadra di Gian Piero Gasperini continua così ad attraversare il momento più buio della stagione. Al di là dei risultati deludenti, ciò che preoccupa maggiormente è il rendimento casalingo: nonostante la spinta dei 60.000 dell’Olimpico, la Roma fatica a trasformare il calore del pubblico in vittorie. Il dato è emblematico: delle 14 sconfitte stagionali, ben sette sono arrivate tra le mura amiche. Uno scenario impensabile fino a pochi mesi fa.

Sfuma dunque il secondo obiettivo stagionale. A gennaio, infatti, i giallorossi avevano già salutato la Coppa Italia proprio all’Olimpico, al termine di una sfida contro il Torino molto simile a quella di ieri sera: anche in quell’occasione, la Roma era riuscita a rimontare due svantaggi, prima di arrendersi nel finale al gol decisivo di Ilkhan.

Per uscire da questa crisi, servirà ritrovare certezze proprio in casa, tornando a fare dell’Olimpico un vero punto di forza. A partire dalla sfida di domenica contro il Lecce.