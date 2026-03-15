Roma, la Champions League passa per Como: Gasp studia una squadra inedita per il sorpasso

Questa sera alle 18.00 la Roma sarà ospite del Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per quello che può diventare un vero e proprio crocevia della stagione. Dopo la vittoria di misura della Juventus sul campo dell’Udinese, i giallorossi sono scivolati al quinto posto a pari punti proprio con i ragazzi di Cesc Fabregas: con una vittoria si rivedrebbe la luce dopo gli ultimi due pareggi, intervallati dalla sconfitta di Genova, mentre in caso di sconfitta il discorso qualificazione alla prossima Champions League si complicherebbe notevolmente.

La posta in palio è quindi altissima. Dal canto suo, Gian Piero Gasperini sa già come battere questo Como: l’unico big match vinto contro una diretta rivale per il quarto posto, infatti, è arrivato proprio nel turno d’andata grazie a una rete di Wesley che fece impazzire di gioia l’Olimpico. Ora, però, sarà una storia a sé, con il Como che arriva a questa sfida forte di una sola sconfitta negli ultimi 12 incontri. Per la compagine giallorossa, invece, è tempo di ritornare a sorridere in trasferta dato che il successo lontano dalla Capitale manca da due mesi.

Verso Como, Gasperini studia una Roma inedita. Il tecnico potrebbe affidarsi al 3-4-1-2 per sopperire all’emergenza sulla trequarti. Tra i convocati si rivede Koné, dopo l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di scendere in campo contro il Bologna: qualora il francese sia al 100% negli ultimi test di questa mattina, sarà regolarmente titolare in mediana, altrimenti si scalda Pisilli. Davanti, possibile prima volta insieme dal primo minuto per Malen e Vaz, con Venturino alternativa. Scelte che raccontano una Roma pronta a giocarsi tutto.