Roma, la settimana prossima incontro con l'agente di Karsdorp: il tema sarà il suo addio

Non sono previsti provvedimenti disciplinari nei confronti di Rick Karsdorp dopo la partita contro il Sassuolo e tutto ciò che ne è conseguito, a partire dalle dichiarazioni di Mourinho. L'olandese potrà regolarmente allenarsi in gruppo, ma non è chiaro poi quale sarà il trattamento per le partite. Intanto la settimana prossima è già in previsione un incontro tra il club, il giocatore e il suo agente, con l'intento di pianificare le prossime mosse. Mourinho lo ha pubblicamente invitato a trovarsi una nuova squadra, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mercato e 2 milioni di euro netti a stagione fino al 2025: un contratto che non aiuta a trovare una soluzione in uscita. A riportarlo è Il Tempo.