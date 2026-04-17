Roma, le ultime in vista dell'Atalanta: Wesley verso il forfait, Pisilli ci prova in extremis

Seppur complicato riuscirci, la concentrazione deve tornare al campo. La lite tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini continua infatti a monopolizzare le discussioni in casa Roma, ma è arrivato il momento di pensare alla delicatissima sfida contro l’Atalanta, in programma domani sera allo Stadio Olimpico.

Per questo big match, Gasp potrà contare su una pedina fondamentale: Gianluca Mancini. Il centrale, smaltita la lesione all’adduttore destro, lavora ormai da diversi giorni con il resto del gruppo e viaggia verso una maglia da titolare. La colonna difensiva giallorossa sarà quindi regolarmente al fianco di Ndicka ed Hermoso, con l’obiettivo di proteggere Svilar dagli attacchi degli uomini di Palladino.

Chi invece va verso il forfait è Wesley. Nella seduta di ieri, l’esterno brasiliano ha proseguito il lavoro individuale: la lesione rimediata durante gli impegni con il Brasile è in miglioramento, ma al momento appare più realistico un rientro contro il Bologna. Molto dipenderà comunque dalla rifinitura di questo pomeriggio, che potrebbe fornire indicazioni più precise a Gasperini.

Proverà fino all’ultimo a strappare almeno una convocazione Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista non vuole fermarsi proprio nel momento in cui sta trovando maggiore continuità. Tra oggi e domani farà il punto sulle proprie condizioni, anche se - va detto - la sua presenza contro l’Atalanta resta complicata.

Insomma, sono ancora diversi i dubbi per Gasperini a poche ore da una sfida cruciale per le ambizioni della propria squadra. Per saperne di più, l’appuntamento è alle 13.30 odierne, quando il tecnico di Grugliasco presenterà il match in conferenza stampa. Sperando che si parli anche di Roma-Atalanta…