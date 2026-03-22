Roma-Lecce 1-0, le pagelle: Hermoso è uno e trino. Stulic mai pericoloso

ROMA (pagelle a cura di Gaetano Mocciaro)

Svilar 6 - Impegnato in una sola occasione, dove risponde a N'Dri pur mantenendo la palla ancora in gioco.

Mancini 6 - Deve uscire all'intervallo per un problema al polpaccio. Nel primo tempo soffre il minimo sindacale. Dal 46' Ghilardi 6 - Gioca con tranquillità, si fa valere nel gioco aereo.

Ndicka 6.5 - 4 reti nelle ultime 5 partite, stava per migliorare la statistica anche stasera. Questa volta il gol lo sfiora soltanto. In difesa rischia pochissimo.

Hermoso 7.5 - Uomo della partita. Bracetto di difesa e non solo. Notevole nell'azione dell'1-0 quando si sgancia, triangola con Malen e crossa perfettamente per Robinio Vaz. Evita il pari con un provvidenziale salvataggio sulla linea sul colpo di testa a botta sicura di Pierotti. È anche il giocatore che tocca più palloni e quello più preciso in fase d'appoggio. Uno e trino: difensore, centrocampista ed esterno d'attacco.

Rensch 6 - Dei due esterni, l'olandese è quello che meglio si disimpegna accompagnando spesso l'azione offensiva e affondando anche con facilità. Manca un po' di precisione.

Cristante 6.5 - Faro del centrocampo, scherma davanti alla difesa mettendosi in mostra con alcune chiusure efficaci. Gioca numerosi palloni sbagliando pochissimo.

El Aynaoui 5.5 - Pur non demeritando, il marocchino si limita alla giocata facile e da parte sua non c'è mai lo spunto che può illuminare la partita. Dal 51' Robinio Vaz 7 - Entra e dopo sei minuti decide la partita. Grande impatto, gran colpo di testa. Primo gol in Serie A, chissà magari il primo di una lunga serie.

Tsimikas 5.5 - Chance da titolare per il greco, poco presente in fase di spinta e non troppo preciso quando prova a crossare. Meglio in fase difensiva. Dal 75' Angelino sv Il suo ritorno in campo dopo quasi due mesi è accolto da un'ovazione dall'Olimpico.

Pisilli 5.5 - Il gol annullato lo scoraggia. Spesso confinato sulla fascia destra, gli riescono poche giocate e la difesa leccese riesce a contrastarlo abilmente.

Pellegrini 6 - È l'unico che effettivamente impegna Falcone nel primo tempo con un tiro dalla distanza. In più di un'occasione si fa apprezzare per come verticalizza il gioco. Cala nel secondo tempo. Dall'80' Venturino sv.

Malen 6.5 - Pericolo costante della difesa salentina, tuttavia non riesce a liberarsi dalle maglie avversarie e impensierire Falcone. Si riscatta confezionando con Hermoso l'azione che porta al gol dell'1-0. Dal 75' Arena sv.

Allenatore Gian Piero Gasperini 6 - Partita difficile per tanti aspetti: difficile riaccendere la luce dopo la delusione di Europa League, ancor più con le varie assenze da gestire. E infine con un Lecce ben disposto in campo. La mossa Robinio Vaz vale i tre punti. E tanto basta.

LECCE (pagelle a cura di Giuseppe Lenoci)

Falcone 6 - Buone le risposte nel primo tempo, non può nulla sul colpo di testa di Vaz, non aiutato dalla sua difesa.

Danilo Veiga 6 - Qualche spunto in zona offensiva, mentre comunque è attento nelle retrovie sulle sgroppate degli avversari. Cala nel finale.

Siebert 6.5 - Buona la prova del centrale, chiamato ad affrontare uno dei reparti più pericolosi di tutta la Serie A.

Tiago Gabriel 7 - Nel primo tempo alza un muro invalicabile da Malen, che non permette all'olandese di esprimersi al meglio. L'ingresso di Vaz mina le sue certezze.

Gallo 5.5 - Perde la marcatura su Vaz in occasione del vantaggio firmato da Vaz ed è stranamente impreciso sui passaggi chiave.

Ramadani 5.5 - Tanto filtro in mezzo al campo, ma poca continuità nel palleggio. Nella ripresa si vede pochissimo. Dall'86' Sala sv-

Ngom 6 - Tanta quantità nella zona centrale del campo. Il centrocampista non disdegna neanche sulla ricerca di geometrie.

Pierotti 6 - Sfiora il gol del pareggio con un colpo di testa deviato sulla linea da Hermoso. Dall'86' Helgason sv-

Gandelman 5.5 - Torna titolare dopo i problemi di natura muscolare. Non è al meglio e si vede. Nonostante ciò, prova comunque a costruire qualcosa. Dal 61' Fofana 5,5 - Non si vede particolarmente nella mezz'ora in campo.

Banda 5.5 - Cerca di sfruttare le sue accelerazioni per spaccare la difesa in due ma non trova la giocata. Un problema nel primo tempo lo costringe poi a lasciare il campo dopo l'ora di gioco. Dal 67' N'Dri 6 - Buono il suo ingresso in campo, con tanta qualità.

Stulic 5 - Partita che rispecchia il momento dell'attaccante: pochi palloni toccati e nessuna pericolosità creata. Serve fare di più: la salvezza dovrebbe passare anche dai suoi gol, che non arrivano. Dal 61' Cheddira 5,5 - Fa leggermente meglio del suo compagno di reparto.

Allenatore Eusebio Di Francesco 6 - Il suo ritorno all'Olimpico non sarà mai banale, vista la storia vissuta con i colori giallorossi. Imbriglia la Roma nel primo tempo con una squadra sistemata al meglio in campo, poi l'ingresso di Vaz cambia gli equilibri dell'incontro. Bene la difesa, ma l'attacco non risponde ed è un problema.