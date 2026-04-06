Roma, luci spente a San Siro: l’Inter rovina la Pasqua a Gasperini

Luci spente a San Siro. Adattando il celebre testo di Roberto Vecchioni, si può racchiudere perfettamente ciò che è stata Inter-Roma per i giallorossi. Una Pasqua indigesta, oltre all’ennesimo big match fallito. Il gol dello svantaggio siglato da Lautaro Martinez dopo pochi secondi di gioco ha subito messo in salita la serata dei capitolini. Evanescente il momentaneo pareggio di Gianluca Mancini e inutile il gol di Lorenzo Pellegrini: l’Inter si impone con un sonoro 5-2 e inizia a intravedere lo scudetto.

C’è poco da fare: quando Gian Piero Gasperini vede il nerazzurro, spesso la delusione è dietro l’angolo. Quella di ieri sera rappresenta infatti la decima sconfitta consecutiva del tecnico di Grugliasco contro l’Inter. Nonostante ciò, Gasp è apparso molto lucido nell’analisi del match in conferenza stampa: “Di positivo posso vedere il primo tempo, c'è stato un po' di scoraggiamento per averlo chiuso in svantaggio. Il terzo gol ha poi provocato uno scoraggiamento e, successivamente, c’è stato un crollo morale. Ci sta perdere, ma non con queste dimensioni. Questa squadra è sana e il gruppo è positivo, cercheremo di ripartire”.

L’unica buona notizia della serata riguarda il futuro di Donyell Malen. Nel prepartita, Frederic Massara ha dichiarato che il club è soddisfatto dell’impatto avuto dall’olandese in questi mesi, ribadendo la volontà di puntare su di lui anche nel prossimo futuro. Il direttore sportivo ha inoltre escluso la separazione con Gasperini a fine stagione. Prima di guardare troppo avanti, però, la Roma dovrà reagire subito: restano sette partite per chiudere la stagione nel miglior modo possibile.