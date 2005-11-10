Roma, manca personalità? Gasp: "Alcune squadre buttano dentro gli uomini, noi siamo vulnerabili"

"Alcune squadre buttano dentro gli uomini. Noi in questo siamo vulnerabili”. Non è tattico, né tecnico, l’appunto che con amarezza Gian Piero Gasperini rivolge alla sua Roma, dopo il clamoroso ko con il Real Madrid: “Sono cose che contro queste squadre con la fisicità importante: è una situazione in cui dobbiamo migliorare - ha detto in conferenza stampa -. Non è un calo fisico perché anche sul 3-1 abbiamo continuato a giocare e potevamo definire alcune azioni in modo migliore.

I gol sono nati da questa giocata: è un merito loro. Usciamo delusi da questa gare per l'epilogo, ma siamo stati superiori al Real".

Il tecnico ha parlato anche del panico in area di rigore sui calci d’angolo: "Avevano solo quell'arma. Ma vale anche questo, sono stati bravi. Potevamo fare meglio come nei corner del primo tempo. C'è stato un black out in quelle situazioni. Non è un calo fisico, ma è inutile pensarci troppo: rivedremo le situazioni. Sicuramente, è incredibile: passiamo dall'euforia alla delusione. Va digerita in fretta, abbiamo fatto vedere belle cose".