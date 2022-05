Roma, Mancini: "Abbiamo meritato la finale. Mourinho è il nostro capo branco"

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Leicester che ha permesso ai giallorossi di centrare la finale di Conference League contro il Feyenoord: "Abbiamo vinto ed era importante questo. Quando ti giochi una semifinale dopo il risultato d'andata era importante vincere. Abbiamo sofferto meno rispetto all'andata, non abbiamo subito grossi pericoli ed è una finale meritata".

Cosa avete provato?

"Abbiamo ringraziato tutta la gente che c'era allo stadio. Sono tre anni che sono alla Roma, ho vissuto un anno di Covid e questo Olimpico ti mette i brividi e ti dà una carica in più. Questa è la 14esima partita che facevamo, un cammino lungo che ci ha tolto energie in campionato e quindi quando arrivi in finale l'emozione è forte. Nessuno ha pianto perché non abbiamo vinto ancora, ma l'importante intanto era centrare la finale".

Cosa è cambiato negli ultimi due anni?

"Quando sono arrivato c'era un altro allenatore e ogni stagione è differente. In panchina oggi abbiamo un tecnico che sa vincere che sa farti crescere. C'era da seguire lui, c'è un processo di crescita e non è che se hai Mourinho in panchina vinci subito. Abbiamo avuto delle difficoltà come tutti, ma ad oggi la mentalità è cambiata perché i risultati sono cambiati. Abbiamo fatto tante partite senza perdere e questo ti fa crescere. Ci conosciamo da tanto e lavoriamo insieme per raggiungere questo obiettivo".

Che padre di famiglia è Mourinho?

"E' una vittoria di tutti. Il mister ci dice cosa fare ma questa è una vittoria della famiglia, dai magazzinieri allo staff. Lui è il nostro capobranco, ci tiene svegli e attenti. Ci sgrida e ci dice le cose in faccia come un vero padre di famiglia".

Avete lavorato in modo particolare sui calci piazzati?

"I calci piazzati li studiamo come sempre, sapevamo che il Leicester è la squadra di Premier che ha preso più gol su calci piazzati e sapendo che hai una squadra più debole in questo fondamentale l'aggredisci ancora di più. Abbiamo calciatori che calciano bene con saltatori abili ed è importante segnare con questo fondamentale".