Roma, Mancini: "Cerchiamo di vincere, ora ogni partita è importante"

Ai microfoni di Roma Tv, nel pre partita della sfida tra giallorossi e il Napoli, ha parlato Gianluca Mancini, difensore di Fonseca: “Sappiamo che oggi è importante, le motivazioni ci sono e cercheremo di dare il massimo come sempre. Spareggio Champions? Bisogna pensare di partita in partita, domenica scorsa non abbiamo fatto una bellissima partita. L’abbiamo preparata bene, cercheremo di vincere perchè ogni partita ora diventa importante. Il Napoli ha la particolarità degli attaccanti piccoli e con un ottimo lavoro di squadra in pressione cercheremo di metterli in difficoltà”.