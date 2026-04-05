Roma, Massara: "Malen resterà a lungo, la conferma di Gasperini è una certezza"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l’Inter: “Per Malen esiste un diritto a favore della Roma, è un presupposto perché possa rimanere a lungo. Ha impattato in maniera incredibile, siamo felici di averlo con noi per lungo tempo".

Si poteva fare di più?

"È evidente che l'eliminazione agli ottavi di Europa League è un rammarico per tutti, ma non abbiamo mai posto un obiettivo minimo. Siamo ripartiti con un allenatore eccezionale, siamo contenti di essere in corsa per il quarto posto".

Quindi ripartirete da Gasperini?

"È una certezza".

Il calcio italiano come può uscire da questo momento?

"In momenti di criticità come questi emergono svariate soluzioni taumaturgiche per risolvere problemi, lascio risolvere il problema a chi di dovere. Mi limito a dire che il calcio è cambiato tantissimo in questi anni e se non considereremo questo cambiamento sarà probabile che tra quattro anni ci ritrovaremo ancora qui a fare i soliti discorsi".