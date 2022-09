Roma, migliorano le condizioni di Pellegrini: c'è ottimismo per il suo impiego contro l'Inter

Lorenzo Pellegrini, centrocampista e capitano della Roma, dovrebbe essere regolarmente in campo sabato contro l'Inter. Secondo Vocegiallorossa, dopo l'affaticamento muscolare accusato contro l'Atalanta e il conseguente forfait con la Nazionale, il giocatore sta lavorando senza sosta per farsi trovare pronto e le sue condizioni stanno progressivamente migliorando. L'idea è quella di rientrare gradualmente in gruppo per poi mettersi a disposizione di Mourinho per il big match dell'ottava giornata.