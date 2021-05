Roma, Mourinho cambia le alleanze con gli agenti: adesso Mendes supererà Raiola

L'arrivo di Mourinho, conseguente a quello di Tiago Pinto in gennaio, cambia le alleanze di casa Roma anche in termini di procuratori. Se prima il legame con Mino Raiola era strettissimo, tanto da aver visto molti calciatori della sua scuderia transitare a Trigoria negli ultimi anni, il futuro porta all'interruzione di questa collaborazione per dare il benvenuto nella capitale a Jorge Mendes, potentissimo procuratore portoghese che aiuterà lo Special One e il general manager romanista, a portare avanti il mercato in vista del prossimo campionato. A riportarlo è Il Messaggero.