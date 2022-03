Roma, Mourinho progetta di tornare alla difesa a quattro: il primo obiettivo resta Senesi

Nelle idee di José Mourinho in vista della prossima stagione c'è quella di tornare a difendere con una linea a quattro ma per farlo uno dei due centrali deve saper impostare il gioco da dietro. Per questo da tempo i giallorossi seguono Senesi, centrale mancino del Feyenoord. Il giocatore piace molto al tecnico portoghese, ha il contratto in scadenza nel 2023 e un costo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. A riportarlo è Il Messaggero.