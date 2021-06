Roma, Mourinho vuole Saka ma l'Arsenal spara altissimo: il classe 2001 costa 50 milioni

"Josè Mourinho vuole Bukayo Saka per la Roma", scrive così La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Lo Special One è rimasto incantato dal giovanissimo talento dell'Arsenal, ma i Gunners per il classe 2001 chiedono almeno 50 milioni. Una cifra importante per un ragazzo così giovane, che però può fare tutti i ruoli della fascia (esterno alto o basso) sinistra ed adattarsi anche sul versante opposo. Un giocatore versatile, su cui Mourinho si è già espresso molto chiaramente. Commentando l’attuale Europeo e in particolare il prossimo impegno dell’Inghilterra contro la Germania, l’allenatore portoghese si è espresso così sul giovanissimo talento a disposizione di Gareth Southgate, finora in campo solo nella partita inaugurale, quella contro la Repubblica Ceca: "Il ragazzo è giovane, ma ha già esperienza in grandi club e nel miglior campionato del mondo - ha detto lo stesso Mou a Talksport –. È molto talentuoso, è in fiducia e può giocare in più posizioni". I 50 milioni chiesti dall'Arsenal sono uno scoglio importante, ma potrebbe esserci anche la possibilità di trovare un'intesa per una trattativa che porti in giallorosso anche centrocampista svizzero Granit Xhaka.