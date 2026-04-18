Live TMW Roma, Ndicka: "Meritavamo di vincere. Crediamo alla Champions"

Al termine di Roma-Atalanta, è il giallorosso Ndicka a presentarsi nella sala stampa dello Stadio Olimpico per commentare in conferenza il match. Diretta testuale a cura di TMW.

23.54 - Inizia la conferenza stampa.

Che effetto ti ha fatto vedere Gasperini in lacrime in conferenza stampa?

"Non so che dire, quello che sento nello spogliatoio è che facciamo un lavoro serio. Poi, non lo so, si dicono tante cose. Noi siamo concentrati".

Credete ancora alla Champions?

"Certo, ci crediamo fortemente. Non dipende solo da noi, ma si deve spingere senza guardarsi indietro. Per me oggi meritavamo di vincere".

Che partita recente vorresti rigiocare? Che difficoltà ci sono nell'affrontare l'Atalanta?

"Sicuro, è una grande squadra. Sempre difficile vincere le gare in Serie A, contro tutti. Lo abbiamo visto anche per le altre squadra. Forse lo è un po' di più contro di loro".

23.57 - Termina la conferenza stampa.