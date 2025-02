Roma, nessun problema per Hummels: possibile ritorno da titolare già contro il Porto

Negli ultimi cinque incontri tra campionato e coppe, Mats Hummels ha collezionato appena 79 minuti in campo. Un dato insolito, considerando il suo rendimento e l'importanza che il difensore tedesco riveste per la Roma. Tuttavia, ogni ipotesi su possibili problemi è stata costantemente smentita da Claudio Ranieri, che ha attribuito l'assenza prolungata unicamente alla stanchezza accumulata dal giocatore. A 36 anni, compiuti lo scorso dicembre, un calo fisico è del tutto naturale. "Con Juric non giocava mai, mentre con me ha sempre trovato spazio. Questo ha inevitabilmente portato a un po' di stanchezza", ha ribadito in più occasioni Ranieri, a testimonianza di come il tecnico abbia piena fiducia in Hummels e della sua volontà di reinserirlo non appena tornerà al top della forma.

Il tedesco, dal canto suo, è determinato a tornare protagonista e spera di poterlo fare già giovedì, in un palcoscenico europeo che ben conosce e nel quale ha dimostrato di sapersi esaltare. Per riuscirci, sarà fondamentale sfruttare al massimo gli allenamenti di questa settimana e convincere lo staff tecnico di essere pronto a riprendersi il proprio posto in difesa.

Se le condizioni fisiche lo permetteranno, Hummels potrebbe rientrare accanto agli altri due pilastri del reparto arretrato, Gianluca Mancini ed Evan Ndicka, entrambi protagonisti anche nell'ultima sfida contro il Parma. Ranieri attende segnali positivi, con la consapevolezza che il suo ritorno in campo rappresenterebbe un valore aggiunto fondamentale per le ambizioni della squadra. A scriverlo è il Corriere dello Sport.