Hummels: "All'andata qualcuno dell'Atalanta pressava al 90%. E così il Bayern ti distrugge"

L'ex difensore Mats Hummels, che in carriera ha vestito anche la maglia del Bayern Monaco, ha introdotto la sfida di Champions League di questa sera tra i bavaresi e l'Atalanta ai microfoni di Prime Video: "Quando pensi al Bayern Monaco, ti viene in mente una macchina. tutti lì sanno di poter essere più forti di ogni altro calciatore al mondo, è una squadra che ha tutto per vincere. Quest'anno sono davvero forti, mantengono sempre un livello molto alto, ma soprattutto nelle grandi partite, quelle che sanno essere complicate. Sono davvero resilienti, se le avversarie vogliono mettere pressione, a loro non importa: continuano a giocare la loro partita. Il merito di questo è al 100% di Kompany, delle sue idee e della chimica che ha creato con il gruppo. Conosco tanti giocatori del Bayern e tutti me ne hanno parlato bene: quando è così, è sempre una cosa estremamente positiva. Upamecano è quello che è cresciuto di più, riuscendo a imporsi come centrale di classe assoluta al mondo. È sempre stato forte non così'.

E ancora, parlando dell'Atalanta, aggiunge Hummels: "Mi piacciono le idee dell'Atalanta, hanno provato a essere aggressivi ma giocare con il 4-4-2 per la prima volta contro il Bayern era troppo rivoluzionaria come idea. L'unica cosa che voglio dire è: quando pressi devi farlo al 100%, qualcuno invece andava al 90. E se succede così, una squadra come il Bayern ti distrugge".

Prosegue e conclude quindi Hummels: "Il Bayern è una macchina sempre in funziona, che non smette mai di funzionare. Sono sempre al top, mentalmente, sempre pronti per i grandi palcoscenici e i big match. L'ultimo tassello per vincere, è di arrivare con la miglior condizione fisica fino in fondo. E magari un po' di fortuna negli episodi. Per quanto fanno in campo, e per la qualità che hanno, sono assolutamente pronti a vincere la Champions".