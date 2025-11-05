Mats Hummels punge il PSG sui social: "Mi mancano i corner al Parc des Princes"

Presente al Parc des Princes in veste di commentatore televisivo nel giorno della sconfitta del PSG contro il Bayern Monaco (1-2), Mats Hummels non ha resistito alla tentazione di stuzzicare i tifosi parigini sui social. L’ex difensore tedesco, oggi 36enne e da poco ritiratosi, ha assistito al match dagli spalti ricordando la notte magica di due anni fa, quando il suo Borussia Dortmund eliminò il PSG in semifinale di Champions League grazie proprio a un suo gol di testa (1-0, 1-0).

Su X, Hummels ha pubblicato una foto di quella rete accompagnandola con una battuta nostalgica ma pungente: "Mi mancano i corner qui". Un messaggio che ha immediatamente fatto il giro del web e che il Borussia Dortmund ha prontamente rilanciato con un nostalgico: "Anche a noi". Il post ha scatenato l’ironia dei tifosi gialloneri e l’irritazione di quelli parigini, ancora segnati da quella cocente eliminazione. All’epoca, il gol di Hummels al 50’ aveva regalato la finale ai tedeschi, che poi si arresero al Real Madrid (0-2).

Oggi, da commentatore per Amazon Prime Video, l’ex colonna della nazionale tedesca ha seguito un altro capitolo amaro per il PSG, piegato da un Bayern più cinico e solido. Con la sua solita eleganza e un tocco di sarcasmo, Hummels ha ricordato a tutti che, anche lontano dal campo, il suo spirito da protagonista e il gusto per la provocazione restano intatti.