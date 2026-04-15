Roma, non c’è pace per Gasp: si ferma anche Pisilli. È il 44esimo infortunio stagionale

Inutile girarci intorno: se ti chiami Gian Piero Gasperini, questo non è sicuramente un periodo tranquillo. Il tecnico sta vivendo una situazione al limite del normale: da una parte c’è la querelle con Claudio Ranieri, che continua a far parlare e ad alimentare tensioni attorno all’ambiente giallorosso; dall’altra c’è un finale di stagione apertissimo da affrontare con una rosa nettamente ridotta a causa dei molteplici infortuni. Proprio nel momento più delicato dell’anno, la Roma si ritrova a fare i conti con un’emergenza continua che complica le scelte tecniche e limita le rotazioni. Una situazione tutt’altro che semplice, soprattutto considerando che ogni partita, da qui alla fine, avrà un peso specifico enorme nella corsa all’obiettivo quarto posto.

Roma, si ferma anche Pisilli: è il 44esimo infortunio stagionale

Proprio su quest’ultimo tema, non sembra esserci pace in casa Roma. La lista degli indisponibili è nuovamente da aggiornare: nella seduta d’allenamento di lunedì, Niccolò Pisilli ha alzato bandiera bianca a seguito di una forte contusione alla caviglia. Il giovane centrocampista si è sottoposto nella mattinata di ieri agli esami strumentali che hanno confermato una distorsione, costringendolo a uno stop nel momento in cui stava trovando maggiore continuità. C’è quindi da aggiornare il conto: si tratta del quarantaquattresimo infortunio stagionale. Una lista lunghissima che ha condizionato l’annata giallorossa fin dalla preparazione estiva, con ben otto guai fisici arrivati quando il campionato era ancora fermo. Un dato che racconta bene le difficoltà vissute dal club capitolino nell’arco dell’intera stagione. L’infermeria resta quindi affollata: Pisilli si aggiunge ai già indisponibili Dovbyk, Ferguson, Dybala, Wesley, Mancini, Koné e Pellegrini. Un’emergenza che continua ad allungarsi proprio quando il calendario entra nella fase clou.

Roma, si ferma anche Pisilli: chi in mediana contro l’Atalanta?

Difficile stabilire le tempistiche per il recupero del numero 61 giallorosso, ma appare complicato immaginare una sua presenza contro l’Atalanta. Sarà dunque una vera e propria emergenza per Gasperini: con anche Koné ai box, toccherà quasi certamente a El Aynaoui affiancare Cristante in mediana. Ancora più delicato, però, è il discorso sulla trequarti. Soulé è certo del posto alle spalle di Malen, mentre sul centrosinistra mancherà anche Pellegrini. Gasp si trova quindi costretto a scegliere tra El Shaarawy, Venturino e Zaragoza per completare il reparto offensivo. Un rebus non da poco in vista di una sfida che rischia di diventare uno snodo fondamentale per il finale di stagione.