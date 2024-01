TMW Roma, non c'è pace per Renato Sanches: infortunio alla caviglia per il portoghese

Nuovo infortunio per Renato Sanches, centrocampista della Roma che in questa prima parte di stagione ha vissuto una lunghissima serie di infortuni, muscolari e non, che ne hanno condizionato il rendimento. Durante la seduta di allenamento di ieri a Trigoria, secondo le ultime raccolte da TMW, il centrocampista di proprietà del PSG ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra.

L'impatto di Renato Sanches sulla Roma non è stato quello sperato da José Mourinho e Tiago Pinto in estate, tanto che col passare delle settimane le voci su un suo possibile rientro anticipato a Parigi già in questa sessione di mercato sono aumentato in modo continuo.

Da inizio anno sono solamente 5 le presenze in campionato del giocatore, di cui solo una da titolare. Un po' meglio è andata in Europa League, dove il portoghese ha collezionato 4 gettoni di cui due dal primo minuto. All'attivo anche un gol in Serie A, alla 4^ giornata nel largo 7-0 dei giallorossi all'Olimpico contro l'Empoli. Il nuovo infortunio, la cui entità sarà meglio valutata nelle prossime ore dallo staff medico dello Special One, potrebbe di fatto aver scritto la parola fine alla sua avventura romanista se le voci di un addio in questa sessione di mercato venissero confermate.