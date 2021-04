Roma, nuovo sondaggio per Conceiçao. Gasperini il jolly a sorpresa da calare

Il futuro della panchina della Roma potrebbe parlare ancora portoghese. Come scrive Il Corriere dello Sport infatti, Tiago Pinto ha messo in cima alla lista il nome di Sergio Conceiçao, allenatore del Porto che ha eliminato la Juventus dalla Champions League. Sarebbe lui, più dell’emergente connazionale Amorim dello Sporting, a intrigare la dirigenza della Roma per la prima stagione interamente ideata dalla nuova proprietà. Conceiçao ha respinto le proposte di rinnovo contrattuale del Porto perché vuole guardarsi intorno e decidere con calma. Per lo stesso motivo ha chiesto alla Roma di rimandare ogni discussione alle prossime settimane, anche per dedicarsi al quarto di Champions contro il Chelsea.

Alternative italiane - In Italia invece resta valida l'opzione Maurizio Sarri, ma la ricerca non si limita solo all'ex Juventus. In serie A un profilo apprezzato è quello di Juric, senza contare Gasperini che può essere il jolly da calare quando nessuno se lo aspetta.