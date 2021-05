Roma, occasione Gray: Mourinho può prenderlo dal Bayer Leverkusen per 2 milioni

Demarai Gray, trequartista inglese reduce da una stagione negativa al Bayer Leverkusen, è un nuovo obiettivo per la Roma di Josè Mourinho. Venticinque anni a giugno, è arrivato solo a gennaio dal Leicester, ma il suo percorso in Germania sembra chiuso: rappresenta un affare ghiotto per i giallorossi, sottolinea SkyDe, avendo una clausola rescissoria di appena 2 milioni di euro che è valida solo per questa estate.