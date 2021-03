Roma, occasione sprecata. Cercasi compromesso

vedi letture

Non cerca alibi, e ne ha tutte le ragioni. La furia di Paulo Fonseca nei confronti della sua Roma dopo la clamorosa opportunità di recuperare punti utili in graduatoria è giustificata da una prestazione non in linea con l’affidabilità che la squadra giallorossa aveva dimostrato con le squadre che occupano la metà destra della classifica. Le fatiche di coppa fungono come giustificazione solo parziale, talmente sono stati sanguinosi gli episodi che hanno determinato la sconfitta al Tardini di Parma. Disattenzioni che alla fine dei conti possono fare la differenza e che, come sottolineato dal tecnico portoghese, una squadra che mira al grande salto non si può permettere. Magari scendendo a qualche compromesso anche dal punto di vista tattico, mettendo da parte la strada del palleggio a tutti i costi anche in partite in cui l’avversario è asserragliato dietro la linea della palla, ma cercando soluzioni alternative in ossequio a quella concretezza che alla fine del torneo può fare la differenza.