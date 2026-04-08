Roma, parte la ricostruzione dei Friedkin: tutti i possibili addii

La Roma si prepara a una vera e propria rivoluzione. Dal Texas è arrivata un’indicazione precisa da parte della famiglia Friedkin: ricostruire la squadra e alzare sensibilmente il livello della rosa. Dopo otto stagioni caratterizzate da alti e bassi e da un’ossessiva rincorsa continua alla Champions League, il club giallorosso è pronto a intervenire in maniera profonda, anche attraverso sacrifici importanti.

Tra le situazioni più delicate ci sono quelle dei giocatori in scadenza di contratto. Al momento non risultano trattative avanzate per il rinnovo di Dybala, Celik, Pellegrini ed El Shaarawy. Se non ci saranno inversioni di rotta, il loro ciclo in giallorosso potrebbe essere arrivato ai titoli di coda.

Capitolo a parte per i giocatori in prestito, che difficilmente verranno confermati. Zaragoza, Ferguson, Tsimikas e Venturino non hanno convinto pienamente e, salvo sorprese, non faranno parte della Roma del futuro.

Più complesso il discorso relativo alle possibili cessioni. Svilar, Ndicka e Koné rappresentano profili appetibili sul mercato e potrebbero partire esclusivamente per ragioni economiche, non certo per rendimento. Discorso diverso invece per Mancini e Cristante: entrambi sono sotto la lente d’ingrandimento e i loro rinnovi, per i quali esisteva un accordo verbale, sono stati momentaneamente messi in standby. Anche Dovbyk ed El Aynaoui rientrano tra i possibili partenti, qualora arrivassero offerte ritenute adeguate.

Infine, ci sono i giocatori in bilico. Ziolkowski, Ghilardi e Rensch non sono considerati incedibili: alla giusta proposta potrebbero salutare, con l’obiettivo di reinvestire le risorse su calciatori di livello più alto.

La Roma dei Friedkin è pronta a cambiare volto: la ricostruzione è ambiziosa, ma molto dipenderà anche dalle dinamiche del mercato. Quel che è certo è che il club giallorosso è alla soglia di un’estate caldissima.