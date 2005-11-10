Roma, Pellegrini aspetta il rinnovo: nessuna fretta, c'è fiducia per l'accordo

Siamo giunti al solstizio d’estate. Un’altra primavera se ne va e si apre la fase più calda dell’anno, non solo dal punto di vista delle temperature, ma anche per quanto riguarda il calciomercato. Alla chiusura della stagione sportiva mancano appena nove giorni e in casa Roma proseguono i discorsi relativi ai rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza.

Se da una parte Zeki Celik e Paulo Dybala sembrano sempre più vicini alla firma, dall’altra c’è Lorenzo Pellegrini che attende con fiducia. Il futuro del numero 7 giallorosso non appare in discussione: lui vuole restare a Roma e Gian Piero Gasperini considera la sua permanenza un tassello importante del progetto tecnico. Eppure, al momento, il rinnovo non è ancora entrato nella fase decisiva.

Tra le parti ci sono già stati dei primi contatti, ma la trattativa deve ancora decollare. Una situazione che potrebbe sbloccarsi rapidamente con l’intervento di Tony D’Amico. Il nuovo direttore sportivo, che ha ottenuto soltanto da pochi giorni la deroga necessaria per operare, ha già iniziato a lavorare sui dossier più urgenti e quello relativo a Pellegrini rientra tra le priorità. Salvo sorprese, trovare un’intesa non dovrebbe rappresentare appunto un ostacolo insormontabile. La base di partenza sarebbe infatti un adeguamento dell’ingaggio rispetto alle cifre attuali, soluzione che permetterebbe alla Roma di alleggerire il monte stipendi e al giocatore di proseguire la propria avventura in giallorosso. Da entrambe le parti filtra dunque ottimismo per arrivare alla fumata bianca.

Non c’è però alcuna corsa contro il tempo, nonostante alcune società europee, soprattutto inglesi, abbiano iniziato a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione. Qualora non si riuscisse a formalizzare l’accordo entro il 30 giugno, non sarebbe comunque un problema: la firma potrebbe arrivare serenamente anche nei primi giorni di luglio. L’obiettivo condiviso da tutte le parti resta uno soltanto: vedere Pellegrini presente il 13 luglio al raduno di Trigoria, pronto a iniziare quella che sarebbe la sua decima stagione con la maglia della Roma.