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Roma, respinta l'offerta del Betis per Dovbyk. Gli spagnoli puntavano al prestito

Roma, respinta l'offerta del Betis per Dovbyk. Gli spagnoli puntavano al prestito TUTTOmercatoWEB
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Gaetano Mocciaro
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Gaetano Mocciaro
Oggi alle 16:52Serie A

Artem Dovbyk non rientra nei piani della Roma, col club che punta a cedere dopo due anni l'attaccante ucraino. Possibile il suo ritorno in Spagna, dove con la maglia del Girona ha fatto sfracelli, portando i catalani addirittura in Champions League.

Offerta del Betis, ma non collima con le esigenze della Roma


Secondo quanto riferisce El Gol Digital sarebbe già pervenuta sulla scrivania del direttore sportivo Tony D'Amico un'offerta da parte del Betis per un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Formula e cifra non ritenute congrue. Soprattutto il prestito non permetterebbe al club di registrare un utile netto per risanare i conti entro il 30 giugno. Arrivato nell'estate del 2024 per 41.1 milioni, Dovbyk ha un valore residuo di 24.66 milioni col contratto in scadenza nel 2029.

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