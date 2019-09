Roma, Pellegrini: "Sassuolo esame a senso unico: dobbiamo vincere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Sassuolo: "Lavoriamo per fare bene e migliorare. Quando arrivano complimenti come quelli di Francesco o del mister, fanno piacere perché oltre al bello di ricevere i complimenti c'è il fatto che arrivano da persone importanti per me".

Da dove nasce la sua grande duttilità?

"Cerco sempre di mettermi a disposizione rubando con gli occhi i segreti di qualche mio compagno. Cerco di essere attento al 100% per rendermi utile in diversi ruoli. E' chiaro che posso migliorare in tutti i ruoli però mi fa piacere essere duttile perché metto l'allenatore in difficoltà. Il mio obiettivo è sempre quello di giocare".

Se tu dovessi giocare la partita della vita, in quale ruolo lo vorresti fare?

"Intanto la giocherei. Il ruolo in cui mi rivedo di più è quello del trequartista. Lo dico da sempre. Mi piace inserirmi ed essere libero".

Sassuolo è una sfida particolare per lei visto che è lì che è esploso, cosa pensa della prossima partita?

"Deve essere un esame a senso unico, dobbiamo vincere. E' fondamentale vincere questa partita anche perché giochiamo in casa. Sassuolo è stata un'esperienza meravigliosa, sono legato alla città e ai compagni. E' sempre emozionante giocare contro di loro anche se penso solo a batterli".

Come sta andando l'adattamento a Fonseca?

"Lavoriamo tutti i giorni per cercare di migliorare su quello che ci chiede il mister. Lui ci chiede di avere sempre in mano il pallino del gioco e penso che sia giusto sfruttare la tecnica della squadra. Comandando il gioco non sei mai sottomesso all'avversario e mi piace molto. E' l'ora di vincere.

Cosa possono portare alla squadra gli ultimi due arrivati, ovvero Smalling e Mkhitaryan?

"Portano molta esperienza e qualità. Sono due giocatori che possono aiutarci, sono bravissimi e hanno molta esperienza. Possono darci quel qualcosa in più che può fare la differenza. Stiamo cercando anche di lavorare molto sul gruppo dentro e fuori dal campo".

Quali sono gli obiettivi della squadra?

"Quest'anno non ci poniamo obiettivi. Vogliamo migliorare e lo noto in tutti gli allenamenti. Questa Roma deve assolutamente giocare la Champions e questo è il primo obiettivo. Non ci poniamo neanche limiti perché l'ambizione è importante per chi gioca nella Roma".