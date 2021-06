Roma, per l'attacco spunta anche il colosso austriaco Sasa Kalajdzic

In casa Roma Tiago Pinto continua a sondare il mercato alla ricerca di una punta, ma i prezzi non sono abbordabili. La Real Sociedad chiede almeno 40 milioni per Isak, anche ieri straordinario con la Svezia. Anche lo zambiano Patson Daka del Salisburgo non è in saldo. L'ultima idea dei giallorossi - scrive Il Corriere dello Sport - è Sasa Kalajdzic, colosso dell'Austria in forza allo Stoccarda. Costa 25 milioni e piace anche al Milan.