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Roma, per Rensch possibile addio. L'olandese vorrebbe più spazio

Roma, per Rensch possibile addio. L'olandese vorrebbe più spazioTUTTO mercato WEB
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Simone Lorini
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Simone Lorini
ieri alle 21:23Serie A

Devyne Rensch, decisivo per la qualificazione in Champions League della Roma con lo spezzone di partita giocato a Parma in cui ha prima siglato il momentaneo 2-2 e poi si è procurato il rigore realizzato da Malen, va a caccia di minuti. Il laterale olandese non ha trovato moltissimo spazio in questa stagione, Gasperini lo ha utilizzato come riserva di Celik e Wesley e ha alternato buone prestazioni ad altre meno convincenti.

Il tecnico, con la Champions, vuole alzare il livello generale della rosa e rinforzare anche le corsie laterali, con Dodò che sembra essere il primo obiettivo. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Ajax potrebbe lasciare la Roma in estate per trovare più spazio. L'olandese andrebbe a caccia di più continuità.

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