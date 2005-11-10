Juventus, nuovi contatti per Kolo Muani: stavolta il giocatore apre, la situazione

Torna a farsi concreta anche in questa sessione di mercato la possibilità che Randal Kolo Muani torni alla Juventus. In questa stagione il centravanti francese ha giocato al Tottenham in prestito, ma presto rientrerà alla base prima di cercarsi una nuova sistemazione. E dopo le voci di queste settimane riguardo al possibile ritorno di fiamma con i bianconeri, ora spuntano i primi contatti fra le parti.

Fabrizio Romano riporta che ci sono stati nuovi contatti fra la Juventus e l'entourage del giocatore negli ultimi giorni. E stavolta, a differenza dello scorso mese di gennaio, da parte del giocatore c'è stata apertura totale. Lo scorso inverno infatti Kolo Muani era ancora ferito per la lunga corte estiva dei bianconeri, che però poi non hanno mai affondato il colpo per virare infine su Openda.

Nel mezzo ci sono state anche chiamate da parte degli ex compagni bianconeri e l'approvazione del tecnico Luciano Spalletti. Apertura totale dunque dal giocatore, da capire ora cosa faranno i bianconeri con Vlahovic e quali saranno eventualmente le condizioni che richiederà il Paris Saint-Germain per lasciar partire il giocatore, che comunque rientrerà sì, ma fuori dal progetto tecnico.