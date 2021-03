Roma, per Veretout c'è incertezza sui tempi di recupero: il francese punta al rientro a Pasqua

La grande tegola in casa Roma è la lesione al flessore della coscia destra che ha riportato Jordan Veretout durante il match con la Fiorentina. Il Corriere della Sera prova a fare il punto sulla situazione del francese: lo stop dovrebbe essere di 30-40 giorni, ma a causa di un versamento nella zona interessata non è stato possibile effettuare una diagnosi più accurata. L'ipotesi migliore vede il ritorno di Veretout per la sfida contro il Sassuolo del 3 aprile, il sabato di Pasqua. In caso di stop più lungo il mirino è sulla sfida dell'11 aprile contro il Bologna all'Olimpico.